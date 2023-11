Lions Clube repassa 490 kits de higiene bucal para alunos de Apucarana

A Autarquia Municipal de Educação distribuiu, na manhã desta quinta-feira (16/11), mais 490 escovas e pastas de dente aos estudantes da sua rede. Os kits de higiene bucal foram doados pelo Lions Clube Vitória Régia e o Lions Clube de Apucarana-Centro, por meio do projeto Sorriso Bom de Boca. Desta vez, as crianças da Escola Municipal Fernando José Acosta, situada no Residencial Sumatra, foram contempladas.

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes acompanharam a ação. “A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Saúde e da Autarquia de Educação, desenvolve regularmente o Programa Saúde na Escola nas sessenta unidades de ensino da rede municipal. Entre as atividades do PSE, os estudantes assistem a palestras com dentistas, aprendem a escovar os dentes de maneira adequada e ainda fazem bochechos semanais com flúor. Nós agradecemos aos companheiros do Lions Clube pela doação destes kits que vêm reforçar o trabalho que executamos,” disse a secretária.

“Uma das coisas mais bonitas do ser humano é o sorriso, por isso nós cuidamos com muito carinho dos dentes das nossas crianças. Por meio do Programa Saúde na Escola, os estudantes também passam por avaliações com dentistas e, quando constatada a necessidade, são encaminhados para a colocação gratuita de aparelhos no Centro de Especialidades Odontológicas”, acrescentou o prefeito Junior da Femac.

O representante do Lions Clube de Apucarana-Centro, Paulo Yoschi, falou aos estudantes sobre a importância da escovação dental. “Como dentista, eu costumo orientar que as crianças façam a higiene bucal pelo menos três vezes por dia e não esperem mais que três minutos após a refeição para começar a escovar os dentes. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse kit,” afirmou.

“O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes estão realizando um trabalho maravilhoso na Educação. Nós somos gratos a eles por serem receptivos ao nosso projeto Sorriso Bom de Boca,” agradeceu a presidente do Lions Clube Vitória Régia, Ana Cleusa Delben.

O Lions Clube de Apucarana-Centro e o Lions Clube Vitória Régia já haviam doado 971 kits de higiene bucal no mês de setembro, beneficiando os estudantes das escolas municipais Mateus Leme, na Vila Nossa Senhora da Conceição, e Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira, no Núcleo Dom Romeu Alberti.

Participaram ainda da distribuição das escovas e pastas dentais na manhã de hoje (16/11), os companheiros Marilu Peron (Lions Vitória Régia) e Roberto Pelle (Lions de Apucarana-Centro).

