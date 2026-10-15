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Lions Clube doa R$ 80 mil em telhas para reconstruir ONG em Apucarana

Edhucca teve cobertura destruída por tempestades; reparos começam na sexta-feira para retomada do atendimento a 140 jovens

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) recebeu, na manhã desta quinta-feira (15), a doação de mais de 700 metros de telhas para a reconstrução de sua cobertura, severamente danificada pelas recentes tempestades que atingiram Apucarana. A entrega do material foi viabilizada por meio de um subsídio de emergência internacional aprovado pelo Lions Clube.

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A verba, no valor de 15 mil dólares (cerca de R$ 80 mil), foi liberada em tempo recorde pela fundação da entidade para atender ao desastre climático. De acordo com o coordenador da Fundação Internacional do Lions, Luiz Guilherme Turchiari, a agilidade foi fundamental. "Nós fomos provocados pelo clube de serviço local, o Lions Apucarana Vitória Régia, que prontamente verificou a necessidade extrema da substituição desses telhados. A fundação internacional, vendo a necessidade premente desse centro, [...] imediatamente, em pouco mais de quatro horas, disponibilizou esse recurso para que os companheiros leões pudessem socorrer e comprar essas telhas", explicou.

Lions Clube doa R$ 80 mil em telhas para reconstruir ONG em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

A articulação em Apucarana ocorreu após o poder público municipal já ter suprido as necessidades mais urgentes da cidade, permitindo que o clube de serviço focasse na ONG. Segundo a ex-governadora do distrito LD6, Lisa Ganem, a ação é motivo de celebração. "Como a prefeitura já havia comprado toda a telha necessária para o município, por meio deles nós chegamos ao Edhucca e estamos hoje fazendo a entrega de mais de 700 metros de telha para ser reconstruído todo o telhado", afirmou. Para a presidente do Lions Clube Apucarana Vitória Régia, Cássia Matue, o sentimento é de dever cumprido: "Com certeza é muito gratificante fazer o bem ao próximo, não tem preço".

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O governador distrital do Lions, Eder Trombini, ressaltou que a mobilização faz parte da essência da organização, que conta com mais de 1.200 associados na região norte e noroeste do Paraná. "Esse é um projeto emergencial de catástrofe. O clube de serviço tem essa finalidade de ficar atento às necessidades da comunidade e trazer benefícios para a melhoria da sociedade em si", pontuou.

Para a Edhucca, que atende 140 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a chegada dos caminhões nesta quinta-feira representa um alívio. A instituição estava com suas atividades temporariamente suspensas devido aos alagamentos internos. "São mais de 700 telhas quebradas e muita água. Hoje nós podemos dizer que estamos respirando mais aliviados, porque, a partir de amanhã, já tem a empresa que vai repor essas telhas para as nossas atividades continuarem normalmente", relatou a presidente da Edhucca, Maria Aparecida Mendonça, que classificou os voluntários como "anjos". A expectativa é que todos os projetos voltem a funcionar integralmente na próxima semana.

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apoio comunitário desastres climáticos EDUCAÇÃO Lions Clube RECONSTRUÇÃO Vulnerabilidade social
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