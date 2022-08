Lions Clube distribui kits de higiene bucal a alunos da rede municipal

Da Redação

Com o intuito de incentivar as crianças a cuidarem da saúde bucal, o Lions Club Vitória Régia repassou 400 escovas e pastas de dentes aos estudantes das escolas municipais Padre Antônio Vieira (Distrito de Correia de Freitas), Professor Wilson de Azevedo (Distrito de Caixa de São Pedro) e Dr. Osvaldo dos Santos Lima (Jardim Alvorada). A entrega dos kits de higiene foi realizada na manhã desta quinta-feira (24), na sede da Autarquia Municipal de Educação (AME).

A secretária Marli Fernandes destacou que os 12,5 mil estudantes da rede municipal de Apucarana recebem orientações regulares sobre os cuidados que dever ter com a higiene bucal. “Por meio do projeto Saúde na Escola (PSE), que é desenvolvido em parceria com a Autarquia de Saúde, eles aprendem a escovar corretamente os dentes, a fazer bochechos com flúor e a prevenir-se contra diversas doenças. Neste sentido, o programa Sorriso Bom de Boca, do Lions Club Vitória Régia, vem reforçar o trabalho que nós já desenvolvemos nas nossas unidades de ensino,” afirmou.

“Além disso, o Centro de Especialidades Odontológicas da Autarquia de Saúde têm feito o acompanhamento e instalado aparelhos ortodônticos nos estudantes que necessitam de correção da posição dos dentes. O nosso programa já atendeu gratuitamente mais de trezentas crianças da rede municipal de educação,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

“Nós ficamos satisfeitas em ver o cuidado que o município tem com suas crianças e muito felizes também em poder contribuir para saúde bucal delas. A promoção da saúde na infância é um dos eixos de atuação do nosso clube,” disse a presidente do Lions Vitória Régia, Ana Cleusa Delben.

Saúde bucal

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), manter a boca saudável é muito importante para garantir o bem-estar geral do ser humano. Pois, quando a higiene bucal não acontece de forma adequada, fungos e bactérias podem se proliferar nas gengivas, dentes e língua, ocasionando doenças sérias.

A equipe pedagógica da Autarquia Municipal de Educação e as domadoras do Lions Club Vitória Régia, Marilu Peron, Lisa Ganem e Célia Ganem também acompanharam a entrega dos kits de higiene bucal na manhã desta quarta-feira (24).

