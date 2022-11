Linhas do transporte coletivo ganham novos pontos em Apucarana

Da Redação

A concessionária do sistema de transporte público de passageiros – Viação Apucarana Ltda. – retomou a instalação de pontos de embarque e desembarque. O investimento, que é uma obrigação contratual, esteve paralisado por força da pandemia. Desde o dia 26 de outubro, 20 novos abrigos foram implantados pela empresa, totalizando 120 unidades desde o início da concessão.

As estruturas, com cobertura, banco e calçamento em concreto alisado, seguem um padrão arquitetônico com vistas à proteção climática e conforto do usuário. Oito pontos foram instalados na Avenida Brasil, sendo quatro no sentido saída para Arapongas e quatro no sentido entrada de Apucarana. Outros quatro pontos foram alocados na BR-369, sendo dois próximos ao viaduto do Contorno Norte, e dois na Avenida Zilda Seixas Amaral, nas imediações da empresa Plásticos Magno. “Trata-se de uma área industrial e os novos abrigos vão garantir uma melhor experiência aos trabalhadores que utilizam o transporte coletivo”, pontua o prefeito Júnior da Femac. Ele frisa que alguns pontos instalados contam, inclusive, com iluminação.

Parte dos novos pontos de embarque e desembarque contempla passageiros dos bairros. Segundo relatório divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), que supervisiona os trabalhos da concessionária, uma nova estrutura foi afixada junto à UBS Joaquim Trizotti, no Núcleo Habitacional Adriano Correia; dois pontos foram instalados na Rua Diógenes, defronte ao CMEI Vila Nova; um na Rua Vereador Franscico Valin, junto ao Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira; dois na Rua São Felipe, no Núcleo Habitacional Djalma Mendes; e mais dois pontos na Avenida Minas Gerais, saída para Curitiba, nas imediações da metalúrgica Mecol.

A Val Apucarana opera como concessionária do sistema de transporte público de passageiros desde o dia 1º de dezembro de 2019. O prazo de contrato é de 15 anos. A concessão prevê a instalação de cerca de 700 paradas cobertas dentro de um prazo de cinco anos. “Nesta retomada dos investimentos estão sendo priorizadas as entradas da cidade e também substituição de pontos antigos ou deteriorados. Na sequência, a empresa voltará a executar as instalações por linha”, observa Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

