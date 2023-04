'Linha Saúde' começa a operar no transporte coletivo de Apucarana

Da Redação

Linha Saúde vai cumprir 16 horários ao longo do dia

Começou a operar nesta semana, de forma gratuita, a “linha saúde” 192 no transporte coletivo urbano de Apucarana. O itinerário, sempre partindo e chegando no terminal urbano, vai percorrer os locais onde são oferecidos vários serviços da saúde municipal, em especial aqueles que mudaram de endereço recentemente.

Ao longo do dia, de segunda-feira a sexta-feira, a “Linha Saúde” vai cumprir 16 horários (ver tabela abaixo) partindo do terminal urbano, sendo o primeiro às 6h30 e o último às 18h20. Conforme explica o presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, o itinerário tem como primeiro ponto de parada o Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança, na Rua Miguel Simião, seguindo para a Rua Michel Soni, onde passaram a funcionar o Centro de Especialidade Médicas e o Laboratório Municipal. Ao lado desse endereço funciona o Núcleo de Aconselhamento, Testagem e Tratamento de Apucarana (NATTA).

O próximo destino é a Casa da Gestante, na Rua Rodrigues Alves, 313 e depois ainda haverá uma parada na UPA, na Rua Clotário Portugal, antes de retornar ao terminal.

“Criamos uma linha especial para facilitar a locomoção de forma gratuita e rápida dos usuários do nosso serviço municipal de saúde. Alguns de nossos serviços tiveram que mudar de endereço para dar lugar a obra no Hospital de Apucarana. Por isso nossa preocupação de criar uma linha especial de ônibus e garantir o acesso a esses novos locais com segurança e facilidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

fonte: Reprodução Horários da linha saúde de Apucarana

