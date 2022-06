Linha de emergência dos Bombeiros de Apucarana apresenta problemas

Da Redação

Contato pode ser feito pelo 43 3202-5624 (Apucarana) e 43 3172-7300 (Arapongas)

O setor de comunicação do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana informou que a corporação está com problemas no recebimento de chamadas pelo 193, durante esta segunda-feira (27).

Conforme a corporação, há relatos de números de diversas operadoras que não estão conseguindo contato pelo telefone. O atendimento técnico foi acionado e a situação, segundo os bombeiros, deverá ser regularizada até as 22 horas desta segunda.

Durante esse período de instabilidade, a comunicação do 11º GB pede à população para utilizar as seguintes linhas comerciais: 43 3202-5624 (Apucarana) e 43 3172-7300 (Arapongas).

