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APUCARANA

Linha 193 apresenta instabilidade e Bombeiros disponibilizam número de WhatsApp

Com oscilações na linha tradicional de socorro, população conta com canal via WhatsApp para contato de urgência

Escrito por Da Redação
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Linha 193 apresenta instabilidade e Bombeiros disponibilizam número de WhatsApp
Autor Linha 193 está com instabilidade nesta terça-feira - Foto: Divulgação

O telefone de emergência 193 do 11º Batalhão de Bombeiro Militar de Apucarana está apresentando instabilidade e oscilações no sistema de atendimento. A informação foi divulgada pela corporação na manhã desta terça-feira (6).

-LEIA MAIS: Mulher reage a assalto no portão de casa e recupera celular em Apucarana

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Para garantir o socorro à população sem interrupções, a corporação orienta que, em casos de emergência, os cidadãos enviem mensagens de texto para o número de WhatsApp (43) 3202-5624.

A medida é temporária até que a situação da linha telefônica principal seja totalmente regularizada.

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