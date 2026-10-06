Linha 193 apresenta instabilidade e Bombeiros disponibilizam número de WhatsApp
Com oscilações na linha tradicional de socorro, população conta com canal via WhatsApp para contato de urgência
Escrito por Da Redação
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Linha 193 está com instabilidade nesta terça-feira - Foto: Divulgação
O telefone de emergência 193 do 11º Batalhão de Bombeiro Militar de Apucarana está apresentando instabilidade e oscilações no sistema de atendimento. A informação foi divulgada pela corporação na manhã desta terça-feira (6).
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Para garantir o socorro à população sem interrupções, a corporação orienta que, em casos de emergência, os cidadãos enviem mensagens de texto para o número de WhatsApp (43) 3202-5624.
A medida é temporária até que a situação da linha telefônica principal seja totalmente regularizada.