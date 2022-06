Liga de Maringá tem times de Apucarana e Arapongas na final do Sub-15

Da Redação

Wolves Soccer, de Apucarana, joga partida decisiva nesta segunda-feira contra o Laranja Mecânica

O Wolves Soccer, equipe de futebol sub-15 de Apucarana, jogará na noite desta segunda-feira (20), às 20 horas, a final da Liga de Maringá contra o Laranja Mecânica, de Arapongas. A decisão será realizada no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.

O torneio teve início no final de fevereiro com uma disputa de pontos corridos na primeira fase entre nove times. Quatro equipes se classificaram para a segunda etapa. O Laranja Mecânica terminou líder e encarou o Barbosa Ferraz na semifinal. O Wolves passou para a final eliminando o Grêmio Mourãoense.

Cada finalista tem seu ponto forte para a decisão. O time de Apucarana vai a campo com o artilheiro da competição, Marcelo Magon, que balançou a rede 12 vezes durante o campeonato. Já a equipe araponguense tem a defesa menos vazada do torneio, com apenas sete gols sofridos.

O treinador do Wolves, Smaily Frizo, disse que a expectativa é grande para a final. “A expectativa é boa, fizemos uma excelente competição. Sabemos que podemos fazer um grande jogo e sair do Willie Davids campeão. Mas também sabemos da força do Laranja Mecânica. Com certeza será uma grande final, onde as duas melhores equipes mereceram estar na final, Apucarana ou Arapongas, onde esse título ficar, vai estar em boas mãos”, comentou o técnico.

O clube ainda tem possibilidades de ir à final da Liga de Maringá por outras três categorias, a Sub-10, Sub-11 e Sub-12. No ano passado, o Sub-12 e Sub-13 do Wolves se consagraram campeões do torneio.