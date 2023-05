Lideranças e Frente Parlamentar das Engenharias se reúnem em Apucarana

Cerca de 150 lideranças do estado se reuniram em Apucarana, nesta sexta-feira (26), para discutir propostas para a Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geociências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR).

continua após publicidade

O evento, que faz parte do 8º Seminário Estadual do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (Proec) e 4º Encontro Técnico de Lideranças do Crea-PR, acontece na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA), localizada na Vila Vitória Régia.

Além das lideranças, o coordenador da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Fábio Oliveira, o diretor Legislativo da Alep, Dylliardi Alessi, Secretário Estadual de Turismo Márcio Nunes e o presidente do Crea-PR Ricardo Rocha participam do evento.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Semana das Engenharias começa em Apucarana

Presidente do Crea-PR, destacou a importância do evento e da elaboração de novos projetos que serão encaminhados para a Alep. "Um evento marcante. Associação em parceria com o Crea-PR realiza a terceira semana de engenharias, um palco de inovação. Nosso evento técnico de lideranças reuniu 150 profissionais de todo estado, mais de 100 entidades, discutindo projetos de leis que serão encaminhados para a Alep. Uma semana de muitas atividades e encerrando com esse grande evento", disse.

O presidente informou que no dia 19 de junho, quando o Crea-PR comemora 89 anos, as propostas do encontro serão entregues aos deputados. No total são 25 projetos.

continua após publicidade

"Dentro dos 25 projetos temos prioridades, como o projeto de lei sobre inspeção predial, algumas grandes edificações não têm a manutenção adequada, o Crea pensando nisso, está propondo o projeto de lei de inspeção predial de tempos em tempos. Outra prioridade é prevenir acidentes em parques de diversão, com a proposta da exigência de um profissional de engenharia durante a instalação, além da manutenção periódica de parques temáticos, aquáticos. Garantir a segurança com projetos adequados. Todas as 25 propostas serão entregues na Alep, comemoremos 89 anos com muito trabalho", disse.

O legislativo da Alep, Dylliardi Alessi, destacou a importância da Frente Parlamentar das Engenharias e disse que novas leis podem surgir a partir do encontro em Apucarana. "A Alep está aqui para ter essa aproximação, que é muito importante. A Frente Parlamentar foi criada por deputados que querem estar mais próximos dos engenheiros, ouvir as demandas, se o canal de comunicação e repassar as demandas para o poder legislativo. Estamos ansiosos para conhecer as propostas e quem sabe surgir novas leis oriundas dessa parceria", comenta.

O gerente da Regional Apucarana do Crea-PR, Engenheiro Civil Jeferson Antonio Ubiali, ressaltou o quanto é importante participar da construção do futuro para os profissionais de engenharias. "Nesse ano, essa rodada com a presença de várias autoridades do estado, é muito importante para o futuro e com a crianção da Frente Parlamentar poder participar dessa discussão, realização de leis com uma visão mais técnica, estar contribuindo", finaliza. Assista:

continua após publicidade

















Siga o TNOnline no Google News