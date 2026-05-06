Lideranças celebram novo curso de Medicina em Apucarana

Apucarana se prepara para um marco em sua trajetória educacional e econômica: a chegada do curso de Bacharelado em Medicina no campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Anunciada na noite de terça-feira (5) pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo deputado federal Beto Preto (PSD), através das redes sociais, a novidade foi recebida com forte entusiasmo por lideranças políticas e empresariais do município, que veem na conquista a realização de uma demanda histórica de décadas.

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União), destacou que o novo curso coroa a vocação educacional do município, que já atende um grande volume de estudantes diariamente. "Nós estamos muito felizes por essa conquista, nesse momento histórico que Apucarana vive, pelas mãos do nosso governador Ratinho Junior", afirmou o prefeito.

"Nós já temos quatro campos universitários, mais de 30 cursos de graduação presenciais, diariamente mais de 5 mil alunos vão para as salas de aulas nesses campos universitários e agora o curso de medicina vem para consagrar Apucarana como um polo regional no ensino superior e também no ensino da saúde, uma vez que nós temos diversos cursos na área da saúde em Apucarana e o que faltava era o curso de medicina. Então a gente tá muito feliz", complementou.

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Mota ressaltou ainda que a conquista "é um trabalho histórico feito a muitas mãos que agora a gente tem a oportunidade de ver saindo do papel na sexta-feira", quando os investimentos no campus serão detalhados pelo governador no campus da Unespar.

Para o Legislativo, a novidade traz também o desafio de preparar a infraestrutura urbana e de saúde para a nova realidade. O vereador Danylo Acioli (MDB), presidente da Câmara Municipal de Apucarana, garantiu celeridade na tramitação de eventuais pautas necessárias para a implantação estrutural do curso.

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"É uma alegria e uma realização saber que no nosso mandato, inclusive no nosso mandato de presidente, a gente vai participar desse legado da parte da história de Apucarana que conseguiu conquistar um curso de medicina. Isso foi feito a várias mãos, é uma demanda de 40, 50 anos que isso vem sendo buscado", observou o vereador.

Acioli também pontuou os impactos futuros. "Isso é importante porque vem na toada do que a gente tem defendido. Que precisa ter mais médicos em Apucarana e, com certeza, tendo a faculdade de medicina, notoriamente o próximo passo é ter mais hospitais na cidade de Apucarana", comentou.

A repercussão também é altamente positiva no setor produtivo. Elio Pinto, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), projeta um aquecimento acelerado na economia local com a chegada dos estudantes e a atração de novas empresas e serviços.

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"A chegada do curso de Medicina na Unespar é um divisor de águas para Apucarana e para cada um de nossos cidadãos. Como representante do setor produtivo, a Acia celebra esse momento com muito entusiasmo, reconhecendo o empenho do governador Ratinho Junior e a dedicação do deputado Beto Preto em transformar esse sonho em realidade. Esse curso traz muito mais do que apenas estudantes, ele traz novos investimentos, fortalece o comércio, valoriza os imóveis e cria um ciclo de desenvolvimento que beneficia desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas", afirmou Elio Pinto.

"Ver Apucarana se consolidar como referência em saúde e ensino superior no Vale do Ivaí nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos construindo um futuro com muito mais oportunidades, emprego e qualidade de vida para todos", concluiu o presidente da associação.