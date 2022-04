Da Redação

Liberação do uso das máscaras divide opiniões em Apucarana

O uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em locais abertos está liberado em todo o Paraná a partir desta quinta-feira, 17. O decreto foi assinado nesta quarta-feira, 16, pelo governador Ratinho Junior, após aprovação na Assembleia Legislativa.

Mesmo com a liberação, o assunto ainda divide opiniões em Apucarana. A repórter Lis Kato foi para as ruas da cidade para saber se o apucaranense concorda com a decisão.

Assista:

