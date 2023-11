Levantamento aponta queda no número de furtos e roubos em Apucarana

Um levantamento divulgado pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nesta segunda-feira (27), mostra que o número de furtos e roubos sofreu uma queda em Apucarana, norte do Paraná. As informações são um compilado que reúne dados também da Polícia Civil.

Os meses de setembro e outubro apresentaram queda de 31% e 17%, respectivamente, nos crimes de furtos simples e de 8% e 16% nos furtos qualificados, situações em que há rompimentos de obstáculos para se chegar ao bem. Os roubos, modalidade em que há emprego de violência ou grave ameaça, caíram 24% e 66% comparados aos meses de setembro e outubro de 2022.

O Comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar, Coronel Jefferson Luiz de Souza, esteve presente no lançamento da Operação “Saturação Policial Apucarana” e comentou sobre a queda dos índices. “Por meio dessa estatística, do setor de planejamento do 10º BPM, nós elencamos os pontos principais onde devemos intensificar o policiamento, que é voltado aos locais onde têm maior probabilidade de ocorrência”.

O Comandante do 10º BPM, Ten.-Cel. Edvaldo Isidoro Vieira, também fez questão de ressaltar a importância da melhora nos índices, especialmente de furto e roubo. “São delitos que afligem especialmente os comerciantes da nossa cidade. Estamos dando atenção especial a essas modalidades criminosas”.

Cabe ressaltar que a comunidade pode contribuir com o trabalho da Polícia Militar realizando denúncias de crimes ou de pessoas foragidas da Justiça através do WhatsApp para denúncias do 10º Batalhão de Polícia Militar (43) 3426-3134.

