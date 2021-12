Leprevost lança Cartão Futuro em Apucarana

Da Redação

O programa “Cartão Futuro”, criado pelo Governo do Estado e que incentiva as empresas a dar oportunidades a jovens aprendizes de 14 a 21 anos, foi apresentado nesta quarta-feira (1º) a empresários e autoridades de Apucarana e região. O lançamento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

O programa coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho foi apresentado pelo secretário Ney Leprevost. O evento teve a presença do secretário de estado da saúde, Beto Preto; do prefeito de Apucarana, Junior da Femac; do vice-prefeito, Paulo Vital; presidente da Câmara, Franciley Preto de Godoi; presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana, Wanderlei Faganello; e a chefe do escritório regional da Sejuf, Márcia Sousa.

Também prestigiaram o lançamento do Cartão Futuro, os prefeitos de Jandaia do Sul, Lauro Junior; de Bom Sucesso, Raimundinho; de Marumbi, Adhemar Rejane; de Cambira, Emerson Toledo; e de Califórnia, Paulinho Moisés; além do vice-prefeito de Arapongas, Jair Milani.

“O Cartão Futuro é o maior programa no Brasil para incentivo ao primeiro emprego. Além de tirar os jovens das ruas, o programa combate a evasão escolar, uma vez que para participar é necessário que o adolescente esteja matriculado”, anunciou o secretário Ney Leprevost.

Segundo ele, o incentivo às empresas é feito através de um subsídio pago pelo Governo do Estado pela contratação de cada jovem. Se o contratado for pessoa com deficiência ou egresso do sistema socioeducacional, o valor sobe para R$ 450.

Leprovost disse que o Governo do Estado irá aplicar R$ 57,8 milhões no programa, com a contratação de cerca de 35 mil jovens em todo o Estado. O recurso é proveniente do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca).

O secretário da Saúde, Beto Preto manifestou sua satisfação por receber em Apucarana um dos secretários mais eficientes no Governo do Estado, Ney Leprevost. “Minhas saudações a ele, que vem realizando uma excepcional gestão na área da justiça, trabalho e família, no Governo Ratinho Junior”, assinalou Beto Preto.

O prefeito Junior da Femac, destacou que o Cartão Futuro liga a juventude paranaense ao setor produtivo. “Nós do setor público temos a obrigação de não atrapalhar o empresariado e, quando for possível, ajudar o setor em suas demandas”, comentou o prefeito, acrescentando um agradecimento à vocação dos empresários, citando como exemplos presentes no evento, Jayme Leonel e Humbertinho Sacchelli.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, discursou em nome do empresariado apucaranense e elogiou o programa do Governo do Estado. “Parabenizamos o secretário pelo Programa Cartão Futuro que, sem dúvida, irá viabilizar uma ótima parceria dos empresários com o Estado, contribuindo para abertura de vagas aos jovens de 14 a 21 anos”, afirmou Faganello.