Leonardo faz convite para show no aniversário de Apucarana; veja

O cantor sertanejo Leonardo gravou um vídeo para convidar a população da cidade e região para o show de aniversário de Apucarana. O município completará 79 anos em 28 de janeiro, último sábado do mês, com uma grande festa.

"Alô Apucarana no dia 28 de janeiro vocês estarão completando 79 anos de emancipação e eu estarei aí com vocês, fazendo um super show", diz o cantor no vídeo compartilhado pelo prefeito Junior da Femac, no Instagram, no storie.

A Praça Rui Barbosa, no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, irá concentrar as principais atrações. Na sexta-feira, dia 27, estão previstos shows locais e regionais, a partir das 20 horas. E, a partir das 22 horas, show com a dupla sertaneja Guilherme e Benuto. No sábado, dia 28, além da apresentação de cantores e bandas locais, acontece, a partir das 22 horas, o show com o cantor Leonardo.

CARREIRA

O sucesso da dupla aconteceu com o hit “Entre Tapas e Beijos”, gravado no terceiro disco. No quarto volume, Leandro & Leonardo, lançado em 1990, a canção “Pense em Mim” bateu todos os recordes de execução nas rádios, dando uma repercussão ainda maior para a dupla que, naquele momento, conquistava todos os brasileiros. No dia 23 de junho de 1998, Leandro faleceu em decorrência de um câncer raro de pulmão e Leonardo partiu para a carreira solo.

O cantor já vendeu mais de 35 milhões de discos. O valor do contrato para a festa de Apucarana é de R$390 mil.

Emival Eterno Costa, mais conhecido pelo nome artístico Leonardo, é um cantor e empresário brasileiro. Sua carreira musical começou em 1983, quando ele e o irmão Luís José Costa, o Leandro, decidiram tentar a carreira artística e formaram a dupla sertaneja Leandro & Leonardo.

