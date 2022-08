Leite e café estão entre os itens com maior alta de preço em Apucarana

Da Redação

Leite e café foram os itens que tiveram o maior aumento de preço no acumulado dos últimos 12 meses.

Tomar aquele tradicional cafezinho com leite está custando mais caro para os consumidores de Apucarana. É o que mostra a pesquisa do Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgada nesta quarta-feira (17). O estudo aponta que o custo de vida da alimentação para a região subiu 14,13% nos últimos 12 meses e o leite longa vida e o café em pó são os itens que tiveram o maior aumento de preço, 135,15% e 84,87% respectivamente. Em junho do ano passado, a cesta básica custava R$ 581,09 e em julho deste ano passou para R$ 663,18, uma diferença de R$ 82,09.

Os outros itens que também tiveram elevação de preço no período foram a batata (51,48%), óleo de soja (36,35%), tomate (31,31%), pão francês (24,63%), açúcar cristal (23,44%), farinha de mandioca (20,64%), banana prata (17,11%) e feijão carioquinha (14,63%). Os itens que tiveram redução nos preços médios foram: manteiga (-11,59%), arroz (- 10,88%) e carne bovina (-6,42%). Somente no ano de 2022, de janeiro a julho, o custo médio dos itens aumentou 16,51%.

A pesquisa ainda mostra que dezembro registrou o menor valor da cesta no período de 12 meses, R$ 569,20. Já o maior custo foi apurado no mês de abril deste ano, R$ 698,31.

O Nucer destaca ainda que, no período de 12 meses, o salário mínimo nominal oficial foi reajustado em 10,18% em janeiro deste ano, passando dos R$ 1.100,00 para os atuais R$ 1.212,00. Já o salário mínimo necessário calculado pelo núcleo ficou na média de R$ 4.070,04.

