Leilão da Prefeitura de Apucarana arrecada mais de R$1 milhão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Leilão aconteceu nesta sexta-feira

O leilão público de veículos, móveis e eletrodomésticos, realizado nesta sexta-feira (31), no salão nobre da Prefeitura, atraiu mais de 160 participantes. O certame superou as expectativas e reuniu interessados de Apucarana e de vários municípios da região. Integram o leilão 157 lotes de bens móveis e sucatas, além de 58 lotes de veículos inservíveis ou ociosos, que vão de caminhões, ônibus, camionetes, até automóveis e utilitários. A expectativa era de arrecadar no mínimo R$ 350 mil, mas ao final do leilão, a prefeitura obteve pouco mais de R$ 1 milhão.

continua após publicidade .

De acordo com Nikolai Cernescu Junior, secretário municipal de gestão pública, leilões anteriores registraram, em média, cerca de 30 participantes. “O leilão acabou superando todas as expectativas, com interessados de diversas cidades. A procura foi grande desde a publicação do edital. O controle de visitas do pátio de máquinas e também no prédio do extinto IBC da Vila Nova, onde os bens foram disponibilizados, registrou visitas de pessoas de Apucarana e também de municípios das regiões de Londrina e Maringá e até da cidade de Foz do Iguaçu”, cita Nikolai, acrescentando que os interessados também puderam conferir as imagens dos lotes através do site da Prefeitura, onde o link sobre o leilão teve quase oito mil visualizações.

-LEIA MAIS: Pontos turísticos de Apucarana ganham decoração especial para a Páscoa

continua após publicidade .

O leilão disponibilizou diversos lotes de veículos, entre os quais estavam uma Toyota Bandeirante, ano 1995 (sucata) até um micro-ônibus Marcopolo Volare, em bom estado, além de 40 toneladas de sucatas diversas. Também fizeram parte do leilão itens das autarquias de educação e de saúde. São móveis diversos como berços, mesas, cadeiras, armários, estantes e arquivos de aço, eletrodomésticos variados (geladeiras, lavadoras, tanquinhos e centrífugas de roupa, freezers, fogões industriais, bebedouros, televisões, ventiladores, televisores, entre outros), bem como itens de informática como computadores, notebooks, monitores e impressoras, aparelhos de DVD, rádio e microsystem, vídeo-cassete, câmeras fotográficas digitais e até máquinas de escrever.

O secretário de gestão pública reitera que há oito anos o município não realizava uma licitação de venda, na modalidade leilão público. “O último certame realizado foi no ano de 2015. Os recursos obtidos com a venda destes patrimônios, inservíveis ou ociosos, entram no caixa próprio e serão reinvestidos em novos equipamentos para atendimento da população”, explica o secretário, pontuando que a venda dos bens garante ainda economia com gastos relativos à manutenção e conservação de itens atualmente inservíveis ou ociosos.

Nikolai reforça que o certame era bastante esperado. “Muitos clubes recreativos e igrejas, por exemplo, tinham interesse na aquisição de móveis como mesas e cadeiras. No caso dos veículos, os lotes sempre têm grande procura por parte de oficinas mecânicas, além de empresas dos ramos de autopeças e ferro-velho”, observa o secretário.

O leilão ocorre na modalidade maior lance ou oferta, sendo conduzido por leiloeiro do próprio Município, o servidor Glauber Moreira Martins que também responde pela presidência da comissão de leilão. Os números finais do leilão serão fechados e divulgados pela comissão nos próximos dias.

Siga o TNOnline no Google News