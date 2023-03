Latrocínio: suspeito de espancar e roubar idosos em Apucarana é preso

Da Redação

O crime aconteceu nesta quarta-feira (15/3)

Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de envolvimento no espancamento seguido de morte em Apucarana. Armando Guarnieri, de 79 anos, entrou em óbito e a companheira dele, uma mulher, de 65 anos, também foi agredida e segue internada em estado grave no Hospital da Providência. Conforme o delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha, foi roubado o celular de uma das vítimas.

O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (15), no interior da casa do casal. A prisão aconteceu após os investigadores rastrearem o sinal do aparelho da Maria de Lourdes. O suspeito tentou vender o celular em uma 'biqueira' (local onde se vende drogas).

"Assim que tomamos conhecimento desse crime bárbaro, fomos até o local para fazer o levantamento, buscamos informação com a vizinhança, uma perícia foi realizada no local. Durante a atuação da civil dentro da casa, foi difícil entender o que tinha sido levado, pois a casa estava toda revirada, alimentos da geladeira jogados no chão, difícil até de pisar no chão. Durante a apuração, descobrimos que o celular da dona Maria havia sido levado. Descobrimos que o celular foi ligado por volta das 3h da madrugada de quarta, o sinal apontou uma casa na região da Avenida Minas Gerais, nossas equipes foram para o endereço. O local era usado como biqueira, ele queria trocar por pedras de crack, mas o morador garantiu que não estava envolvido mais com o tráfico de drogas, disse que um homem passou lá oferecendo o aparelho, que ele ligou o celular, porém, não efetivou a compra", detalha Marcus Felipe.

De acordo com o delegado foi possível identificar o homem que estava com o celular. As equipes foram até a casa do suspeito, no Residencial Sumatra, e encontram o jovem. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime. "Ele tem muitas passagens por furto. As investigações seguem para continuar levantando informações que vão ajudar ou até mesmo a chegar em outros indivíduos, não descartamos a possibilidade de que ele não agiu sozinho. Estamos buscando imagens de segurança e se alguém tiver alguma informação, por favor, que entre em contato com a polícia, pois vai contribuir muito para elucidar esse crime, para saber de fato se mais pessoas participaram ou não. Acreditamos que pelo menos duas pessoas entraram na casa, mas não posso confirmar, por isso a importância de buscar informações, câmeras de segurança", também estamos trabalhando para descobrir se mais alguma coisa foi roubada, disse.

A delegado foi pessoalmente no hospital conversar com os médicos da Maria de Lourdes. "Ela continua em estado grave, vamos torcer para que ela se recupere logo, pois assim ela pode ajudar e esclarecer esse crime. Ele foi preso flagrante pelo crime de latrocínio e seguiremos investigando", finaliza.

O idoso Armando Guarnieri, de 79 anos, é velado na Capela Central e o sepultamento deve ocorrer às 15h no Cemitério Cristo Rei, nesta quinta-feira (16).

Por, Sílvia Vilarinho e Lis Kato

