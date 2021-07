Da Redação

Latidos de cachorro gera briga entre vizinhas; PM é chamada

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quarta-feira (21), no Jardim Ponta Grossa, após receber a solicitação de que uma mulher estaria irritada com os latidos do cachorro da vizinha.

A solicitante disse à PM que o cão late e uiva durante a madrugada, e que na manhã desta quarta, tentou conversar com a dona do animal, mas acabaram discutindo. Ela ainda informou que a mulher começou a fazer xingamentos.

Em contato com a dona do cachorro, ela confirmou que ele late e uiva porque está doente e que está sendo acompanhado e tratado por uma médica veterinária. Além disso, ela informou que sofre de depressão e por isso, acabou discutindo com a solicitante.

As partes envolvidas optaram por representar posteriormente e foram orientadas.