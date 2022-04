Da Redação

Laranja Mecânica e Apucarana Sports ficam no 0 a 0

O Laranja Mecânica e o Apucarana Sports ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (20) pela Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A partida foi disputada no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros) com um público pagante de 270 pessoas e uma renda de R$ 1.840,00.

continua após publicidade .

Após um primeiro tempo truncado, o Apucarana Sports teve as chances de gol mais claras na segunda etapa, mas parou na grande atuação do goleiro Yuri. Foi o primeiro jogo oficial das duas equipes. Com o empate, Apucarana segue com o tabu não vencer com um time profissional no Estádio dos Pássaros desde 2002.

O técnico Rodrigo Casagrande, do Laranja Mecânica, elogiou o adversário. Segundo ele, o Apucarana Sports é um time que propõe o jogo, com jogadores experientes no meio de campo. "Foi um jogo de duas equipes de um bom nível técnico, com poucos erros, sem dar muitas chances de finalização. Foi um ponto importante", disse.



continua após publicidade .

O técnico Douglas Santos, do Apucarana Sports, também comemorou o ponto ganho fora e disse que o Laranja Mecânica é uma equipe bem estruturada e entrosada. No entanto, afirmou que o seu time dominou pelo menos 75 minutos da partida. "Criamos boas chances e poderíamos ter melhor sorte, mas é um ponto importante que vai fazer a diferença lá na frente", disse.

Douglas Santos reclamou muito da arbitragem de Cid Antônio dos Santos, que, segundo ele, "minou" a sua equipe com muitos cartões amarelos e acabou expulsando o meia Pacato ao final por reclamação. "Não gosto de falar da arbitragem, mas acho que deixou a desejar", disse.

As duas equipes voltam a campo no final de semana. No sábado, o Laranja Mecânica encara o Aruko Sports Brasil, às 18 horas, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, enquanto o Apucarana Sports visita o Verê no domingo, às 15h30, no Estádio Vila do Mar.



continua após publicidade .

Com o resultado, o Laranja Mecânica soma cinco pontos (uma vitória e dois empates) e o Apucarana Sports chega a quatro pontos (uma derrota, uma vitória e um empate).

O JOGO

O primeiro tempo começou truncado, com as equipes trocando passes no meio do campo, sem assustar as defesas adversárias.

continua após publicidade .

O Apucarana Sports tentava atacar pelas laterais, com os insinuantes Ataliba pela direita e Jailton pela esquerda, acionados por Pacato, que atuou mais centralizado.

A primeira chance, no entanto, foi do Laranja Mecânica. Aos 11 minutos, o lateral Meneghel cruzou uma falta da esquerda e o volante Matheus cabeceou sozinho para fora. O Apucarana devolveu aos 12 minutos. Jailton invadiu a área a dribles, mas chutou fraco para defesa do goleiro Yuri.

continua após publicidade .

Aos 21 minutos, o goleiro apucaranense defendeu chute de Diogo, após rebote de um escanteio. O clima esquentou aos 22 minutos, quando Ataliba levou amarelo após se estranhar com o lateral Meneghel.

Aos 36 minutos, a melhor chance do Apucarana Sports. Ataliba levantou uma falta para área e Bruno Andrade testou por cima. Quase no final do jogo, aos 46 minutos, Mello cobrou mal uma falta diante da área e desperdiçou uma grande oportunidade para o Laranja Mecânica.

O Apucarana Sports começou dominando as ações no segundo tempo, mas o Laranja Mecânica assustava com contra-ataques. Aos 9 minutos, Ataliba achou Bruno Andrade na área. Ele cabeceou para defesa firme de Yuri.

continua após publicidade .

Aos 12 minutos, o Laranja reagiu, com um chute forte da intermediária do zagueiro Diego. O Apucarana Sports foi para cima com o lateral Yan, de grande atuação. Aos 14 minutos, ele sofreu falta no bico da área e Pacato bateu com força. Yuri salvou no canto direito.

Tony deu o troco. O atacante araponguense invadiu a área, mas o chute parou em Flaysmar. Aos 20 minutos, Pacato invadiu a área pela esquerda, fintou o zagueiro e bateu em cima de Yuri. Aos 26 minutos, foi a vez do goleiro do Laranja salvar chute de Vitinho.

A partir dos 30 minutos, os treinadores começaram a mexer nas equipes. O Apucarana Sports recuou e o o time de Arapongas tentou pressionar, principalmente com o rápido Tony, mas o jogo acabou empatado.

continua após publicidade .

Aos 46 minutos, um prejuízo grande para o Apucarana Sports. O meia Pacato, principal jogador do time, foi expulso pelo árbitro Cid Antônio dos Santos após levar o segundo cartão amarelo por reclamação.

Por Fernando Klein

continua após publicidade .

Veja: null - Vídeo por: Reprodução





















.