Lar São Vicente terá almoço especial de Natal com os idosos

Os idosos do Lar São Vicente de Paulo, em Apucarana, terão um almoço especial de Natal no domingo

O Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana, vai promover um almoço especial para comemorar o Natal com os internos, no domingo (25). Na programação, os idosos também terão direito, no almoço, a fazer a abertura dos presentes, que são entregues por familiares ou doados pela comunidade.

A programação para o Natal dos velhinhos, no entanto, foi conturbada nesse ano por conta de um surto de Covid 19, na semana passada, que atingiu 57 pessoas do Lar, sendo 48 internos e nove funcionários do abrigo.

Justamente por conta do surto, o presidente do Lar, Cezar Farinacio, explica que foram tomadas uma série de medidas. A mais importante delas, uma nova bateria de testagens, agenda para esta quinta-feira (22), até para definir se seria liberada ou não a presença de familiares na programação de Natal da entidade.

Farinacio explica que as famílias podem levar os idosos para passar o Natal ou o Ano Novo em casa. Nesses casos, eles seriam testados novamente ao retornarem para o Lar, como forma de manter a segurança sanitária do local.

Independente disso, a festa de Natal interna está mantida para os idosos. Mas como os acolhidos costumam dormir muito cedo, em vez de fazer uma ceia para a abertura dos presentes, isso vai acontecer no almoço de domingo. Além do cardápio especial, os idosos vão abrir seus presentes.

Cezar Farinacio explica que a comunidade costuma contribuir com doações para que o lar presenteie os idosos. Já pensando no bem estar dos velhinhos, o presidente do Lar pede que as pessoas que quiserem ajudar, podem doar perfumes, maquiagem, desodorantes. “Eles recebem aqui na instituição os produtos de higiene pessoal, mas muitos pedem perfumes e desodorantes, cremes de pele. Mas temos idosas que pedem até bonecas. A gente só pede que as pessoas evitem de trazer doces, como chocolates. Embora façam sucesso, muitos idosos tem diabetes e isso pode ser problemático”, comenta.

Quem quiser contribuir com o presente para os idosos, pode fazer contato com o lar, pelo telefone (43) 3427-2727 ou ir pessoalmente no Lar, que fica nas margens do Lago Jaboti, em Apucarana, na rua Antônio Loló Menegazzo Filho, no Jardim Menegazzo.

