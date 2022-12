Lar São Vicente de Paulo tem novo surto de covid-19 em Apucarana

Da Redação

O Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana, registra um novo surto de covid-19. Ao todo, 57 casos foram confirmados após a realização de testes feitos na quarta-feira (14) por profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Damin (Jaboti). São 48 internos e 9 funcionários com diagnóstico positivo do novo coronavírus. É o terceiro surto da doença no asilo, como o local é popularmente conhecido, desde o início da pandemia.

O presidente do Lar São Vicente de Paulo, Cezar Farinacio, afirma que os nove funcionários infectados foram liberados e ficarão isolados em casa por cinco dias. “Apenas dois internos apresentaram sintomas e precisaram ser medicados. Os outros estão assintomáticos”, assinala, observando que não houve necessidade de internamento hospitalar.

Ele afirma que todos receberam a quarta dose da vacina contra a covid. “Por isso, a situação está mais tranquila. Nos outros surtos, quando os internos ainda não tinham sido vacinados ou recebido as doses de reforço, a situação foi mais delicada”, comenta.

Nesta quinta-feira (15), os internos com covid foram avaliados por uma médica da UBS Osvaldo Damin, que faz o atendimento do Lar São Vicente de Paulo.

O secretário de Saúde, Emídio Bachiega, informa que os idosos com maiores fatores de risco estão sendo monitorados de forma contínua. “Todos têm a proteção das doses de vacinação recebidas ao longo da pandemia, mas, em alguns casos, é preciso um acompanhamento mais minucioso”, diz.

O primeiro surto de covid foi registrado no local em dezembro de 2020, quando 23 pessoas acabaram positivadas, entre internos e funcionários. Na época, seis óbitos provocados pela doença foram confirmados no asilo pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). A vacinação ainda não havia iniciado, o que ocorreu em janeiro de 2021, quando os internos foram os primeiros atendidos com as doses.

Já o segundo surto ocorreu em fevereiro de 2022, com 79 diagnósticos positivos da doença, também entre internos e funcionários. Como todos já estavam imunizados, inclusive com as doses de reforço, não houve registro de mortes por covid na oportunidade.

Fernando Klein

