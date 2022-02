Da Redação

Lar São Vicente de Paulo registra mais 5 casos da Covid-19

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou nesta segunda-feira (7) mais 5 casos da Covid-19 no Lar São Vicente de Paulo, elevando para 79 o número de infectados na instituição de longa permanência. Desse total quatro são funcionários e os demais são internos.

continua após publicidade .

A grande maioria desenvolveu o quadro leve da doença, mas na sexta-feira passada foi confirmada a morte de um idoso e uma mulher está internada no Hospital da Providência. A Autarquia Municipal de Saúde segue monitorando o caso e realizando novos testes entre aqueles internos e funcionários que tiveram resultado negativo nos anteriores. A coleta de novos exames está programa para a próxima quarta-feira (9).

O novo surto de Covid no Lar São Vicente de Paulo com 74 infectados foi confirmado na última sexta-feira pela Autarquia de Saúde. Como providência imediata foi reforçado o protocolo indicado para instituições de longa permanência. “Orientamos sobre a necessidade de isolamento dos saudáveis, entre os 92 internos, e uma prevenção mais rigorosa entre os 48 funcionários do Lar São Vicente de Paulo”, detalha o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

continua após publicidade .

Em dezembro de 2020, o lar passou pelo primeiro surto com 23 pessoas positivadas, entre internos e funcionários. Na ocasião, seis idosos que viviam na instituição foram a óbito. E, no dia 20 de janeiro de 2021, as primeiras vacinas recebidas pelo município (Coronavac), foram aplicadas nos idosos e funcionários do Lar São Vicente de Paulo.

A segunda dose da Coronavac foi aplicada no dia 15 de fevereiro de 2021. E, dentro do prazo estabelecido, todos também receberam a terceira dose de reforço da Pfizer. A AMS reforça que o ciclo vacinal é monitorado com rigor pela epidemiologia, e também pela enfermeira-chefe Sidinéia Aparecida Gardina Fregni, do Lar São Vicente de Paulo.

“Estamos prestando toda a assistência necessária para o Lar São Vicente de Paulo enfrentar esse surto da Covid-19. São medidas de prevenção, controle e testagem para Covid-19 nas instituições de longa permanência para idosos, conforme estabelece o protocolo da Secretaria de Estado da Saúde”, informa o prefeito Junior da Femac.