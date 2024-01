Lar Sagrada Família faz campanha para arrecadar material escolar

As doações de materiais escolares podem ser entregues no Lar Sagrada Família

Uma das melhores coisas da volta às aulas, depois de reencontrar os amigos, é, sem dúvidas, o material escolar. O Lar Sagrada Família, de Apucarana, está com uma campanha com o objetivo de arrecadar mochilas, cadernos, estojos, lápis de escrever e de cor, canetas, borrachas, entre outros itens, para as crianças e adolescentes que se encontram acolhidas. Ao todo são 25 crianças e adolescentes acolhidos, a maioria em idade escolar.

De acordo com a coordenadora do Lar, Angélica Folk Andrade, a intenção é que todas as crianças e adolescentes, em especial da rede estadual, tenham material adequado até o início das aulas. “Precisamos de todos os itens. Aceitamos doação de cadernos, mochilas e estojos ou de qualquer valor. Nós queremos proporcionar uma experiência agradável a essas crianças e adolescentes no início do ano letivo”, pontua.

Já para as crianças que estudam na rede municipal de ensino, ela comenta que a maior necessidade são de mochilas. “A prefeitura fornece todo o material didático, mas precisamos de mochilas. A nossa preocupação é que essas crianças e adolescentes se sintam incluídos no ambiente escolar”, revela.

A coordenadora explica que as doações de materiais escolares podem ser entregues no Lar Sagrada Família. Caso opte por doar algum valor, há duas opções: depósito bancário ou transferência via PIX.

Dados para depósito bancário:

Banco Sicoob

Agência 4374

Conta corrente 970-9

Chave Pix (43)99819-0024

