Da Redação

Lar e Edhucca realizam bazar neste fim de semana

Neste sábado e domingo, 19 e 20 de março, acontece o bazar especial em prol do Lar Sagrada Família de Apucarana. O evento acontecerá na sede do Edhucca, na Rua Oswaldo Cruz, 285, esquina com a Rua Clotário Portugal, das 9h às 17h e contará com produtos apreendidos pela Receita Federal.

A renda obtida com a venda dos produtos apreendidos e repassados à Edhucca e ao Lar Sagrada Família será investida no projeto de construção de seis casas lares dentro do Lar Sagrada Família. O objetivo é oferecer uma experiência mais humanizada às crianças acolhidas.

A presidente da Edhucca, Janaína Della Costa, explica que o bazar vai seguir todas as orientações repassadas pela Receita Federal, como limitação de itens por pessoa, uma vez que é proibida a revenda, seja no comércio ou por vendedores ambulantes.

Confira as regras abaixo:

Obrigatório o uso de máscara; apresentação do CPF e de um documento original com foto no ato da compra; vendas exclusivas para pessoas físicas; valor máximo de compras por pessoa é de R$ 700, caso o produto custe acima desse valor, a compra se restringirá a apenas 1 item; eletrônicos e perfumes serão divididos em lotes iguais, um para cada dia de bazar; a comercialização dos produtos ocorrerá até durarem os estoques ou o lote destinado ao dia.

A coordenação do Bazar informa que serão distribuídas senhas no sábado (19) e no domingo (20), a partir das 7h da manhã, por ordem de chegada. Dessa forma, a entrada será realizada seguindo a numeração, portanto haverá fila.

Para diminuir a aglomeração serão disponibilizadas 30 senhas a cada 30 minutos, sendo que o tempo pode variar conforme a permanência das pessoas, mas o indicado é que as compras sejam realizadas dentro do período de tempo estipulado. Não será permitida a entrada de acompanhantes sem senha.

Há também limite de quantidade de produtos a serem comprados, seguindo os critérios:

Brinquedos: 15 unidades – Máximo 3 unidades por tipo;

Artigos de Bazar: 15 unidades – Máximo 3 unidades por tipo;

Equipamentos Eletrônicos: 2 unidades por tipo;

Vestuário: 12 unidades – Máximo 3 unidades por tipo;

Perfumes e Cosméticos: 5 unidades – Máximo 3 unidades por tipo;

Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente em cartão de crédito ou débito, sendo possível o parcelamento. Não serão aceitos pagamentos em cheque.

Por sim, a coordenação do Bazar Beneficente informa que eletrônicos com defeito terão prazo de 05 (cinco) dias para troca ou reembolso.