Lanche do 'azar': trio é preso em Apucarana após compra com cartão

Dois homens e uma mulher foram presos na noite deste domingo (9), depois de comprarem um lanche em um estabelecimento localizado no centro de Apucarana, no Norte do Paraná. O cartão utilizado no pagamento havia sido roubado na noite do sábado (8), o dono recebeu uma notificação via aplicativo e, rapidamente, acionou a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os PMs chegaram na lanchonete, um dos abordados, um jovem de 26 anos, não acatou a ordem de abordagem e começou a ameaçar e xingar os policiais. Foi necessário o uso de força moderada e o suspeito foi algemado.

Um outro jovem, de 24 anos, estava com o cartão de crédito e o celular roubados. Os itens foram encontrados no bolso da calça. A terceira envolvida, uma mulher de 40 anos, contou que eles haviam comprado o celular por R$ 30 do suposto ladrão. Esse homem teria entregado o cartão e pedido que comprassem um lanche para ele.

Os três envolvidos no crime foram presos e levado para a Delegacia de Polícia de Apucarana. A vítima compareceu na unidade e reconheceu os objetos como seus.

