Lançamento de livro e apresentações culturais marcam evento da Edhucca

Com o Cine Teatro lotado, a Escola de Desenvolvimento Casa do Caminho (Edhucca) encerrou as atividades de 2022. O evento, que contou com lançamento de livro, apresentações culturais e entrega de certificados ocorreu no último sábado (19/11) e contou com a presença de alunos da entidade, familiares, colaboradores e também autoridades locais. As boas-vindas aos participantes foram dadas na entrada do Cine Teatro uma exposição de desenhos, produzidos por alunos da Oficina de Desenho.

“Esse ano, em vez do espetáculo cultural, fizemos um evento em forma de lançamento. Lançamos o Certificado Oportunidade, uma forma de reconhecimento público às empresas que geraram empregos através do Programa Jovem Aprendiz em parceria com a Edhucca e também o livro Crônicas e Fábulas: Um Olhar para a Vida, escrito pelas crianças e adolescentes do projeto de Sociabilização”, descreve a presidente da Edhucca Janaína Dalla Costa.

Para a presidente da Edhucca, o livro foi um desafio para todos os envolvidos. “Nos tirou da zona de conforto e nos fez ir além do que estávamos acostumados a fazer na Edhucca. O resultado foi surpreendente e gratificante. As crianças e adolescentes demonstraram um enorme senso crítico sobre os problemas sociais e muita sensibilidade em suas vivências. O resultado superou tanto as nossas expectativas que ano que vem pretendemos lançar a segunda edição”, revela.

Janaína frisa ainda que também foram entregues certificados aos 100 alunos qualificados profissionalmente pelos cursos da Edhucca em diferentes áreas, como culinária, beleza e informática.

“E as crianças das oficinas de teatro, kung fu, violão e dança deram um show no palco, emocionando os presentes, ao mesmo tempo, em que reforçaram que vale a pena investir no desenvolvimento humano. O evento coroou com êxito o trabalho desenvolvido com tanto carinho no ano de 2022”, avalia.

Certificado Oportunidade

Durante o evento, a Edhucca entregou o Certificado Oportunidade para empresas parceiras do Programa Jovem Aprendiz, que oportuniza a inserção no mercado de trabalho para jovens de 14 a 24 anos.

Para o coordenador de Qualificação Profissional e do Programa Jovem Aprendiz, Renato Munhoz, o certificado é uma forma de reconhecer as empresas parceiras. “É uma maneira de reconhecer e certificar as empresas com práticas e valores ligados ao desenvolvimento humano”, frisa Renato.

Empresas Certificadas:

1. Agro Hara

2. Art Livre Bonés

3. Bovo Acabamentos

4. Ciavena Veículos

5. COCAP - Cooperativa de Materiais de Reciclados de Apucarana

6. CONSELMAR Engenharia

7. ELETRAN Baterias

8. FACNOPAR

9. HIDRAFLUX

10. PERSIS Internet

11. Kimonos SHIROY

12. UNIMED

13. Posto V. Brambila

14. UNIFRANGO/INTEGRA

15. VISION Distribuidora

