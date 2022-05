Lançamento da Prova 28 de Janeiro conta com atletas de elite

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (19), a Prefeitura de Apucarana realizou um evento, no Anfiteatro do Colégio São José, com a presença de seis atletas de elite, para o lançamento da 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro que acontecerá neste sábado nas ruas do município.

Neste ano, a corrida contará com a participação de 3.146 atletas, sendo 548 corredores na Vinteoitinha, 1.627 na prova de 5 quilômetros, 944 na corrida de 10 quilômetros e 27 paratletas.

Estiveram presentes no lançamento os quenianos Bernard Kipsang Chumba e Vivian Kiplagat, e os brasileiros Giovani dos Santos, Gilmar Silvestre Lopes, Jéssica Soares e Amanda Aparecida de Oliveira, atletas de elite que lutarão pela vitória na prova de 10 quilômetros.



O prefeito Junior da Femac mostrou empolgação com a realização da tradicional corrida. “É uma prova grande com mais de 3 mil competidores, sendo uma corrida de altíssimo nível técnico, com a presença de atletas do Quênia, de brasileiros, com campeões sul-americanos e de atletas olímpicos e, temos também as crianças que correrão na Vinteoitinha. É uma prova fantástica que marca o calendário nacional das provas pedestres e que acontece a partir do trabalho da Secretaria de Esportes. Estamos realizando a Prova 28 em grande estilo e convido toda a população para prestigiar os atletas que vem de todo o Brasil e com alguns do exterior”, destaca o prefeito.

O vice-prefeito Paulo Vital enalteceu a prova. “É um grande evento tão esperado à quase dois anos, com expectativa de toda a população e dos atletas, principalmente os amadores. Tivemos que adiar a corrida em janeiro e agora neste sábado vamos realiza-la, tendo a certeza que será uma festa. Desejamos boa sorte aos atletas, quem ninguém se machuque e que consigam completar o trajeto da melhor maneira possível”, frisa Paulo Vital.

Alexandre Flores, gerente de vendas da Cresol, patrocinadora master da competição, elogiou a corrida. “A Cresol está muito feliz em estar participando dessa grandiosa festa e apoiando a prova. Apucarana apoiou a Cresol e a Cresol faz o que for possível para estar cooperando com os atletas”, cita Flores.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, se mostra feliz com a disputa. “Está tudo preparado para a realização da Prova 28 de Janeiro e Apucarana está de parabéns por trazer a nata do pedestrianismo nacional e internacional. Temos atletas muito fortes nas categorias masculina e feminina e não dá para apontar os favoritos. Com certeza será uma grande competição e lembrar que neste sábado à tarde teremos a Vinteotinha com as novas revelações do esporte, com Apucarana marcando presença em todas as categorias”, diz o professor Grillo.

Durante o lançamento, foram homenageados o corredor Davi Vital da Silva, o saudoso atleta Santo Trevisan e o também saudoso servidor público Luiz Carlos Medina. O primeiro, treinado pela professora Luciane Yoshico, tem vários pódios na classificação entre os melhores apucaranenses da Prova 28. Trevisan, que faleceu no último dia 17 de março, disputou a tradicional corrida apucaranense de 1974 a 2016, enquanto Medina desde 2015 atuou como diretor na Secretaria Municipal de Esportes. Ele faleceu no último dia 20 de janeiro.

Também estiveram presentes no evento os vereadores Tiago Cordeiro de Lima, Luciano Facchiano e Rodrigo Lievore, a vereadora Jossuela Pirelli, o superintendente da Secretaria de Esportes, Tom Barros, o tenente coronel Flábio Machado, do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), o major Meira, do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o tenente Tiago, do 10º Batalhão de Policia Militar, Jota Carlos, da Guarda Municipal, o agenciador de atletas Moacir Marconi, o Coquinho, empresários locais e demais autoridades.

Neste sábado na Praça Rui Barbosa as atividades da Prova 28 começam a partir das 13h45, com um aulão de dança. Em seguida, às 15h30, iniciará a 21ª edição da Vinteotinha e às 19 horas será dada a largada para a prova de 5 quilômetros. Já às 20h15, com a presença dos atletas de elite, ocorrerá a largada da corrida de 10 quilômetros.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.