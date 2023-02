Lagoão sedia competições de skate e BMX no próximo sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A realização do Bank’s 90’s Sessions conta com o apoio da prefeitura de Apucarana

No próximo sábado (4), a pista de skate do Complexo Esportivo Lagoão vai sediar um evento reunido competições esportiva e música. A programação do Bank’s 90’s Sessions vai começar às 15 horas e só termina às 22 horas.

continua após publicidade .

Aberto ao público, o evento terá competição de skate e de BMX, apresentação de Street Dance, ensaio de Maracatu Cabinda, show de Guerrilha Dub e DJ.

A realização do Bank’s 90’s Sessions conta com o apoio da prefeitura de Apucarana, da União dos Skatistas de Apucarana e de várias empresas.

continua após publicidade .

Durante reunião com o prefeito Junior da Femac e o organizador do Bank’s 90’s Sessions, Rogério Lopes (Febem), para definir detalhes da realização do evento, foi levantada a possibilidade de Apucarana ter ainda neste ano uma escolinha municipal de skate. No encontro também estava presente o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, e a vereadora Jossuela Pirelli.

Siga o TNOnline no Google News