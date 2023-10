Lagoão e Centro da Juventude atendem quase 3 mil com as piscinas

As piscinas térmicas do Complexo Esportivo Lagoão e do Centro da Juventude Alex Mazaron já atenderam ao longo desse ano quase 3 mil alunos em Apucarana, com as aulas de hidroginástica e natação, envolvendo pessoas de várias faixas etárias, entre crianças, jovens, adultos e idosos pelas categorias masculina e feminina.

No Lagoão são 1.300 alunos na hidroginástica, 256 na natação, mais 294 crianças e são atendidos 25 autistas. Já no Centro da Juventude estão inscritos 780 na hidroginástica, 256 na natação e 17 autistas. Somando as duas praças esportivas são 2.928 pessoas inscritas.

“Com alegria e satisfação temos as duas piscinas do município bem preparadas, estruturadas e que recebem diariamente com todo carinho a nossa comunidade, proporcionando diversos benefícios para a saúde. A hidroginástica e a natação são importantes para manter o corpo forte e saudável, sendo ótimas em qualquer idade e também para quem quer sair do sedentarismo”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“As atividades acontecem o dia todo com aulas as terças e quinta-feiras e as quartas e sextas-feiras. A hidroginástica e a natação melhoram a força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio para todas as idades, também tem benefícios psicológicos importantes que ajudam na socialização e sensação de bem-estar entre os participantes. São atividades comandadas por profissionais experientes e capacitados”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

“Estou com duas semanas dando aulas de hidroginástica passando os meus ensinamentos e também aprendendo com os alunos. Eles adoram participar das atividades, são determinados e geralmente não faltam nas aulas, sempre buscando uma vida mais saudável. É um trabalho muito prazeroso”, comenta a professora Yara Letícia Olímpio de Oliveira.

“Comecei a fazer a hidroginástica nesse ano e estou amando. Está sendo muito bom, pois acordo com mais disposição e me ajuda a ter uma respiração melhor. Além do mais passei a ter novas amizades. O projeto é excelente e a Prefeitura está de parabéns”, cita a aposentada Jullite Maria Ferrareto.

“Por recomendação médica comecei a participar da atividade, que está sendo muito boa para a minha saúde. Através das aulas de natação conheci novas pessoas e agradeço aos professores que são muito atenciosos”, disse o forneiro industrial, Aldemir Pereira do Nascimento.

Nas piscinas do Complexo Esportivo Lagoão e do Centro da Juventude o primeiro horário das atividades funciona das 7 às 7h45 e o último das 20 às 20h45, com intervalo para o almoço do meio-dia às 13 horas.

