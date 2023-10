Lago Jaboti realiza a 2ª edição do “Domingo no Parque” em Apucarana

Pessoas de várias idades, entre crianças, jovens, adultos e idosos, participaram nesse domingo (22/10), no Lago Jaboti, dentro da programação local do “Outubro Rosa”, da 2ª edição do “Domingo no Parque”. O evento foi promovido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde e das secretarias da Mulher e Assuntos da Família e da Agricultura, com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e do Sesc.

O evento ofereceu atividades esportivas como tênis de mesa, peteca e xadrez, brincadeiras, desenhos, pinturas, oficinas, distribuição de mudas, dicas de nutrição, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientação de saúde bucal, exposição de veículos da Polícia Militar, entre outras atividades.

“Foram mais de três horas de muita alegria e descontração com o evento reunindo muitas famílias. O dia estava maravilhoso e foi bonito de ver pais, mães e filhos participando das diversas atividades oferecidas pela nossa equipe. Agradeço a todos os participantes, aqueles que nos ajudaram a realizar essa festa e em especial ao prefeito Junior da Femac, sempre incentivando e dando total apoio ao esporte. Já estamos pensando na terceira edição que acontecerá no próximo mês em data que ainda será definida”, destaca o professor Tom Barros, secretário de Esportes de Apucarana.

Durante o evento nesse domingo também aconteceram atividades de alongamento e mobilidade com a professora Val; aula de ritbox com a professora Evanilde; dança urbana do Projeto Adolescer da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística com os alunos da professora Milena e danças com o professor Marcelo.

Estiveram presentes no “Domingo no Parque” o vereador Thiago Cordeiro, o secretário de Agricultura, Gerson Canuto, a secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, o secretário do meio ambiente, Gentil Pereira, o diretor da Autarquia Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, e o diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários, José Airton de Araújo, o Deco.

