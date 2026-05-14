Lago Jaboti completa um ano sem mortandade de peixes após aeradores, diz prefeitura

O Lago Jaboti completou um ano sem registros de mortandade de peixes após a instalação de dez aeradores realizada pela Prefeitura de Apucarana. A medida garantiu mais oxigenação da água, ajudou a recuperar as condições ambientais do lago artificial e reforçou a preservação de um dos espaços públicos mais frequentados da cidade. A instalação, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), teve início em janeiro de 2025 e foi concluída em abril do mesmo ano. Desde então, os equipamentos vêm garantindo melhores condições para a vida aquática e mais equilíbrio ao ecossistema do lago.

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Antes da instalação dos aeradores, episódios de mortandade de peixes eram frequentes no Lago Jaboti, especialmente em períodos de calor intenso e baixa oxigenação da água, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que os aeradores haviam sido adquiridos em 2016, mas permaneceram armazenados por oito anos no pátio de máquinas do município. “Quando assumimos a gestão, encontramos os equipamentos. Pelo menos, eles estavam bem acondicionados e não apresentavam danos. Após a instalação, não registramos mais nenhum episódio de mortandade de peixes nesse lago”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Silva, a oxigenação da água é fundamental para manter o equilíbrio ambiental em lagos artificiais. “Quando iniciamos os trabalhos no Parque Jaboti, os episódios de mortandade de peixes eram frequentes. Em parceria com a equipe elétrica da prefeitura, elaboramos o projeto e conseguimos colocar os aeradores em funcionamento. Hoje, após mais de um ano da instalação dos equipamentos, não registramos novos casos de mortalidade de peixes no lago. Isso demonstra a importância de tirar projetos do papel e cuidar de verdade do meio ambiente e dos espaços públicos”, destacou.

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Atualmente, os dez equipamentos estão distribuídos em pontos estratégicos do Lago Jaboti. Três aeradores foram instalados na lateral próxima ao Lar São Vicente de Paula, quatro na região da barragem e outros três nas proximidades da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além dos equipamentos em funcionamento, a prefeitura mantém três aeradores de reserva para eventuais substituições.

O último episódio de mortandade de peixes no Lago Jaboti foi registrado no início de janeiro de 2025, antes da instalação dos aeradores. Na ocasião, cerca de 50 tilápias foram encontradas mortas.

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Cada aerador possui atualmente valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 2,4 mil. Para viabilizar a instalação dos dez equipamentos, a Prefeitura de Apucarana investiu cerca de R$ 22 mil em materiais.