Ladrões usam paver para quebrar vitrines e furtar 2 lojas em Apucarana

Duas lojas foram arrombadas e furtadas na madrugada desta quinta-feira (4), além de terem as vitrines dos locais destruídas por um paver. Em ambos os estabelecimentos, os bandidos conseguiram furtar objetos.

O primeiro crime foi registrado na Rua Ponta Grossa, área central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 00h37. Conforme a vítima, os dois homens, após quebrarem a vitrine, furtaram duas garrafas de vinho, além de 50 isqueiros.

O segundo arrombamento aconteceu na Rua René Camargo de Azambuja, também na região central do município. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial foi chamada por volta das 04h04. No local, o proprietário informou que a vidraça do estabelecimento foi quebrada com uma pedra estilo paver, e os criminosos levaram uma máquina de cartão de crédito da GetNet e dinheiro. O lugar tem câmeras de monitoramento e gravou a ação dos bandidos. Conforme as imagens, ambos aparentam ser andarilhos.

A polícia prendeu os dois suspeitos na manhã desta quinta-feira em um barracão abandonado, localizado no Bairro Vila Regina, utilizado por moradores de rua e usuários de drogas. Através das imagens de monitoramento, foi possível identificar que os homens eram os responsáveis pelos dois crimes.

