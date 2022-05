Ladrões usam espingarda para roubar entregador em Apucarana

Da Redação

Um entregador de lanches de 21 anos foi assaltado na noite desta terça-feira (5), em Apucarana. O crime aconteceu no Núcleo Dom Romeu. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h33. Um dos ladrões estava armado com uma espingarda.

O trabalhador contou que foi realizar uma entrega na Rua São Tomé, quando chegou no endereço estavam três homens, um deles com uma espingarda de dois canos. Os ladrões roubaram o celular do entregador e um isqueiro.

A PM realizou buscas, porém, os criminosos não foram encontrados.