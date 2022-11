Ladrões usam carro para estourar porta de loja em Apucarana

Da Redação

O prejuízo passa dos R$5 mil

Uma loja localizada no Parque Bela Vista em Apucarana foi alvo de arrombamento e diversas peças foram furtadas. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 4h50.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um carro atingiu a porta de blindex do estabelecimento, provocando grandes danos. Da loja foram furtados quatro jaquetas, 15 camisas e 80 bermudas.

Conforme apurou a reportagem, a loja foi alvo de tentativa de furto na quarta-feira (16), porém, devido ao reforço colocado nas portas, os ladrões não conseguiram arrombar o local. Já nesta madrugada, usaram um carro para arrombar e danificar a porta. O prejuízo passa dos R$5 mil.

Já durante a noite, por volta das 23h, uma moto, modelo CG 150 Titan KS placa ARF4I62, de um entregador, foi furtada. O trabalhador contou que parou no centro da cidade por 10 minutos, porém, deixou a chave da moto na ignição. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado.

Um outro furto aconteceu no loteamento Santos Dumont. Uma casa em construção foi o alvo. Do local furtaram uma torneira de inox, uma cavadeira, uma lâmpada com soquete, uma espátula e um bloco com 6 fitas adesiva para pintura.

O responsável da construção ainda contou que quem furtou a torneira deixou água vazando dentro da residência, que estava com os cômodos cheios de água. A PM registrou todos os casos.

