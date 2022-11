Ladrões usam carro para arrombar conveniência em Apucarana

Da Redação

Bebidas, isqueiros, cigarros entre outros itens que são comercializados no local estão na lista dos produtos levados

Uma loja de conveniência de um posto de combustível de Apucarana foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (21). Homens usaram uma Fiorino para destruir a porta de vidro e a grade de proteção do estabelecimento.

O arrombamento ocorreu por volta de 3h30 na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. O crime foi flagrado pela câmera de monitoramento do posto de combustível.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após a empresa de monitoramento presenciar o furto através das câmeras de segurança. O impacto do automóvel causou um grande prejuízo no estabelecimento.

Uma funcionária junto com a equipe policial tentou fazer o levantamento do que foi levado pelos criminosos, porém com a destruição do local não foi possível fazer levantamento exato. Bebidas, isqueiros, cigarros entre outros itens que são comercializados no local estão na lista dos produtos levados.

