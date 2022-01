Da Redação

Ladrões tentam invadir loja com carro furtado em Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou na madrugada desta sexta-feira (28), um Fiat Uno Mille azul furtado no Jardim Catuaí III, por volta das 1h50. O veículo foi encontrado pelos policiais em frente à uma loja de celulares, localizada no centro da cidade, estacionado de ré e com a porta de vidro do local quebrada, por volta das 4h20. O crime é semelhante aos que foram registrados recentemente em Apucarana e em Califórnia, também em lojas de eletrônicos.

continua após publicidade .

A equipe foi até o local onde ocorreu o furto e conversou com o dono do carro. Ele disse que deixou o veículo estacionado próximo ao estabelecimento que trabalha e ao terminar o turno, o Uno não estava mais parado.

No entanto, por volta das 4h20, a PM recebeu a informação de que o veículo estava na área central da cidade e foi até o endereço. Ao chegar no local, a equipe encontrou o Uno em frente à porta de vidro quebrada e provavelmente, conforme o relatório, tinham como objetivo furtar o estabelecimento. Porém, não conseguiram e fugiram do local.

continua após publicidade .

No veículo, ainda conforme a PM, havia marcas de sangue. O Uno foi guinchado e levado até a Delegacia de Polícia de Apucarana.