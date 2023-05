Ladrões surpreendem funcionários de empresa e tentam roubar cofre

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada

Funcionários de uma empresa localizada na Vila Rural Nova Ukrânia, em Apucarana, foram surpreendidos por ladrões durante a madrugada desta sexta-feira, 05. Quatro homens encapuzados, fazendo menção de estarem armados, queriam saber onde ficava o cofre do estabelecimento. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, os funcionários foram rendidos e dois bandidos teriam ficado com os trabalhadores na parte industrial, enquanto os outros dois foram até o escritório. Eles quebraram a parede e adentraram no local a procura do cofre, porém não havia dinheiro no local.

O sistema de monitoramento da empresa gravou toda a ação na parte exterior. As imagens foram entregues à autoridade policial e o caso está sendo investigado.

