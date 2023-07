Ladrões sobem em poste, derrubam gerador e desmontam para levar peças

Ladrões cometeram um roubo arriscado na madrugada de terça para quarta-feira em Apucarana. Os marginais subiram em um poste, derrubaram um gerador e o desmontaram no local, para roubar peças. Os destroços do material foram encontrados pelo dono de uma empresa, no dia seguinte ao crime.

Segundo o boletim de ocorrências, o proprietário da empresa foi quem chamou a Polícia Militar (PM). Ele relatou que, com a queda do gerador, o quadro de energia da empresa ficou danificado, ocasionando a interrupção do funcionamento parcial de trabalho no local.

A equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência no local e orientou a vítima.

