Ladrões são presos pela PM em flagrante dentro de oficina

Dois homens, de 43 e 20 anos, foram presos no início da madrugada deste domingo (15) por furto qualificado em uma oficina localizada na Avenida Minas Gerais, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrências, o proprietário do local estava acompanhando pelas câmeras de segurança, dois homens dentro local recolhendo objetos.

A equipe chegou ao local e teve que cortar a corrente de entrada para adentrar ao prédio onde funciona a oficina e durante buscas encontrou os ladrões sobre os banheiros escondidos atrás de uma caixa d'água.

Eles foram abordados e identificados e foi contatado que ambos já possuem passagens por furto e receptação. Na oficina foi cortada parte da janela do depósito com uma serra e foi localizada uma mochila com uma lanterna e um alicate e mais algumas ferramentas que foram pegas dentro da oficina, além de um aparelho celular.

Os dois foram encaminhados para a delegacia.