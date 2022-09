Ladrões são pegos em flagrante furtando cabos de energia elétrica

Da Redação

Dois homens foram presos e um menor apreendido no início da manhã desta segunda-feira, 05, por furto de fios de energia elétrica, em Apucarana. Eles foram pegos em flagrante, enquanto tentavam fugir em um veículo Astra.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia anônima via 190, informou que um grupo estaria realizando furto de fios de eletricidade em frente a uma empresa, no Parque Industrial Norte, por volta das 5h. A PM foi até o local e encontrou um veículo em fuga. Foi realizado o acompanhamento tático, mas o condutor desobedeceu a ordem de parada, sendo que os suspeitos só foram abordados alguns metros a frente.

Dentro do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos e fios elétricos que os ladrões assumiram a autoria do furto. Após a identificação, foi constatado que o trio é oriundo da cidade de Sarandi e contra eles, já constam passagens por tráfico de drogas e outros furtos. Dois dos presos são maiores de idade, com 25 e 19 anos. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido.

Todo o material furtado, bem como os ladrões, foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

