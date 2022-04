Da Redação

Ladrões são flagrados furtando cemitério de Apucarana

A Polícia Militar (PM) registrou a invasão de dois bandidos no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana, durante a madrugada desta quinta-feira (31), que tentaram furtar 17 placas de túmulos. Os autores, segundo o boletim, fugiram após serem flagrados pelos vigilantes do local.

continua após publicidade .

O solicitante disse aos policiais que por volta das 23 horas viu os suspeitos no cemitério. No entanto, em seguida, eles saíram correndo, deixando cair duas placas de túmulos. Ao verificar o local, os vigias localizaram mais placas embaixo de um saco preto, que totalizaram 17 objetos.

Após alguns momentos, de acordo com o solicitantes, os mesmos homens foram vistos nas proximidades do cemitério, retirando e afrouxando as peças. As placas retiradas ficaram no cemitério para serem colocadas novamente.