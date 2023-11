Ladrões roubam roçadeira e bateria de carro e fogem em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens furtaram, na madrugada da terça-feira (28), uma roçadeira e uma bateria de automóvel na Rua Amador Godói Rodrigues, na Vila Malibu, em Apucarana.

Conforme relato do morador, ele estava dormindo quando ouviu barulhos vindos do quintal de sua residência. Ao olhar pela janela do quarto, visualizou dois homens, e eles perceberam que o morador os viu. Em seguida, os bandidos fugiram pelos fundos da casa.

O morador realizou buscas em casas abandonadas e terrenos baldios, mas não encontrou os homens nem os objetos. Da casa, foi levada uma roçadeira da marca Nakasaki e a bateria do seu automóvel.

A Polícia Militar (PM) confeccionou o boletim de ocorrência, orientou a vítima e realizou patrulhamento pela região, porém os criminosos não foram localizados.

