Ladrões roubam R$ 300 de homem embriagado na área central de Apucarana

A ocorrência foi registrado no fim da noite dessa quinta-feira

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender um suposto roubo no final da noite dessa quinta-feira (8), na Rua Doutor José Franco Domingues Alexandre, na região da Barra Funda.

Assim que os policiais chegaram ao endereço, se depararam com um homem que apresentava sinais de embriaguez. Em conversa com os agentes, ele alegou que foi abordado por dois homens que deram voz de assalto, o arremessaram contra o chão e levaram sua carteira.

Ainda segundo a vítima, dentro do objeto havia aproximadamente R$ 300, além de documentos pessoas. Os militares questionaram o solicitante sobre as características dos criminosos, porém, por estar sob efeito de álcool não soube responder tal pergunta. Ainda conforme a equipe policial, as falas da vítima eram desconexas.

Os policiais registram um boletim de ocorrência e realizaram um patrulhamento na região em que o crime ocorreu, mas ninguém foi encontrado.

