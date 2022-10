Ladrões roubam comerciantes em Apucarana nesta madrugada

Da Redação

Três ladrões armados renderam as vítimas que estavam chegando em casa

Um casal de comerciantes foi roubado na madrugada deste sábado (1). O crime aconteceu na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista em Apucarana. Três ladrões armados renderam as vítimas que estavam chegando em casa. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta da 1h45.

O comerciante, de 47 anos, contou que após fechar a lanchonete, ele e a esposa estavam indo para casa, que fica bem próxima do estabelecimento. Porém, em frente da residência foram abordados pelos criminosos.

De acordo com as vítimas, dois estavam armados com revólveres. Do casal foi roubado documentos pessoais, um molho de chaves, um celular além de R$500, lucro da lanchonete, depois, os assaltantes fugiram correndo pelo bairro.

A PM realizou buscas, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. As vítimas foram orientadas e um Boletim de Ocorrência registrado. Acredita-se que os ladrões conheciam a rotina dos empresários. O crime será investigado pela equipe de furtos e roubos da Polícia Civil.

