Ladrões quebram vitrine e furtam três bicicletas de loja no centro de Apucarana

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12). A Polícia Militar fez buscas no interior do estabelecimento, mas os suspeitos já haviam fugido

Uma loja localizada na Avenida Curitiba, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12). O estabelecimento comercial teve o vidro da fachada destruído pelos ladrões, que invadiram o local e furtaram três bicicletas, gerando um prejuízo superior a R$ 7 mil.

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A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações por volta das 6h15 para atender a ocorrência de furto qualificado. Ao chegar ao endereço e confirmar o arrombamento da vitrine, a equipe realizou uma varredura minuciosa no interior do imóvel com o objetivo de localizar possíveis suspeitos, porém o espaço já estava vazio.

Durante o registro do boletim de ocorrência, o proprietário da loja, um homem de 47 anos, compareceu ao endereço e fez o levantamento dos itens subtraídos. Ele constatou a falta de três bicicletas da marca Aero Emotion, aro 29, sendo duas nas cores rosa e preta e uma inteiramente preta. Cada unidade foi avaliada pela vítima em R$ 2.389.

O comerciante informou aos policiais que o estabelecimento possui um sistema de monitoramento por câmeras, contudo, não conseguiu acessar as imagens de imediato durante o atendimento da ocorrência. Ele foi devidamente orientado pelos agentes sobre os procedimentos legais cabíveis. As gravações do circuito de segurança deverão ser repassadas posteriormente à Polícia Civil para auxiliar na investigação e identificação dos autores do crime.