Ladrões quebram vidros e furtam dois carros no centro de Apucarana

Dois motoristas amargaram o mesmo prejuízo entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada desta sexta-feira (14) na região central de Apucarana. Em um intervalo de menos de duas horas, criminosos estouraram os vidros de dois veículos estacionados na rua para furtar objetos de valor deixados no interior dos automóveis.

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O primeiro caso foi registrado por volta das 23h, na Rua Geremias Lunardelli. A vítima havia deixado seu carro, um Chevrolet Onix, estacionado próximo à academia que frequenta. Ao retornar, encontrou o vidro traseiro direito quebrado. Os bandidos levaram uma bolsa feminina que guardava carteiras, todos os documentos pessoais e diversos cartões bancários. No momento em que a polícia registrava a ocorrência, a vítima recebeu uma notificação no celular de que tentavam usar seus cartões em uma conveniência da cidade.

Pouco tempo depois, à 0h40, uma situação parecida aconteceu na Rua Osório Ribas de Paula, nas imediações de um supermercado. O proprietário de um Volkswagen Polo estacionou o veículo para divulgar um evento no comércio local. Quando voltou, encontrou o alarme do carro disparado e a janela do motorista destruída. Do interior do veículo, foi furtada uma mochila contendo dois notebooks, além de mais cartões e documentos.

A Polícia Militar realizou buscas pelas duas regiões assim que foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. As autoridades de segurança reforçam o alerta para que os motoristas evitem deixar bolsas, mochilas ou equipamentos eletrônicos visíveis nos bancos dos carros, o que costuma atrair a ação rápida de criminosos.