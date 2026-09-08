Ladrões quebram vidro de carro e furtam eletrônicos e documentos no centro de Apucarana

Vítima deixou o automóvel na Rua Doutor Oswaldo Cruz no fim da noite e, ao retornar horas depois, deparou-se com o dano e a falta dos pertences

Um veículo estacionado na Rua Doutor Oswaldo Cruz, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (7). Ladrões quebraram a janela do automóvel e furtaram duas mochilas contendo aparelhos eletrônicos, documentos pessoais e outros itens de valor. A Polícia Militar registrou a ocorrência de furto qualificado após ser abordada pela vítima durante um patrulhamento na noite de segunda-feira.

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De acordo com o relato do proprietário do veículo aos policiais, o carro havia sido deixado no local por volta das 22h30 de domingo (6). Ao retornar para buscar o automóvel, já por volta das 2h da madrugada de segunda, a vítima constatou que o vidro traseiro do lado esquerdo estava completamente estilhaçado. Do interior do veículo, os criminosos levaram duas bolsas: uma própria para transportar equipamentos eletrônicos e uma mochila marrom comum.

A vítima detalhou à polícia os bens que foram levados durante o arrombamento. Entre os itens subtraídos estão um notebook preto da marca Acer acompanhado de carregador e de um mouse sem fio da marca Multilaser, um relógio Lince, dois perfumes, uma nécessaire com medicamentos, produtos de higiene pessoal e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após ser informada sobre o caso, a equipe da Polícia Militar prestou as devidas orientações à vítima quanto aos procedimentos legais, realizou rondas preventivas pelas imediações da região central no intuito de localizar suspeitos ou os bens furtados, mas não obteve êxito. O boletim de ocorrência foi formalizado para que o caso possa ser investigado pela Polícia Civil.