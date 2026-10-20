Ladrões quebram porta de loja e furtam dinheiro no centro de Apucarana

Uma loja localizada na Rua Ponta Grossa, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (20). Os invasores quebraram a porta de vidro do estabelecimento para conseguir entrar no local e acessar o caixa.

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A polícia foi acionada por volta da 1h40, logo após o alarme de segurança do comércio disparar. Quando a equipe chegou ao endereço, constatou o estrago na entrada e encontrou a gaveta de dinheiro aberta.

Durante o atendimento da ocorrência, o dono da loja compareceu ao local para avaliar a situação e confirmou o crime. Segundo ele, os invasores levaram aproximadamente R$ 300 em notas diversas que haviam ficado no comércio.

O estabelecimento conta com câmeras de monitoramento interno, cujas imagens devem ajudar na identificação dos suspeitos. Como apenas o gerente possui a senha do sistema, as gravações serão entregues às autoridades posteriormente. O proprietário recebeu todas as orientações sobre os próximos passos para colaborar com as investigações.