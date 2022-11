Ladrões quebram parede de facção em Apucarana para roubar bonés

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada

Uma empresa de segurança contratada por uma facção de bonés em Apucarana, impediu que bandidos levassem uma grande quantidade de produtos na madrugada desta sexta-feira, 11. Os ladrões quebraram a parede dos fundos da empresa e conseguiram retirar diversas caixas com bonés. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Desentendimento entre vizinhos acaba em tiros, em Apucarana

Segundo o boletim de ocorrências, os ladrões levaram várias caixas contendo 100 bonés/cada pela parte dos fundos do barracão, onde foi quebrada uma parede. Porém, a empresa possui contrato com uma empresa de monitoramento de alarme que foi acionada e chegou rapidamente ao local, inibindo a continuidade da ação, uma vez que foram encontradas algumas caixas com bonés próximas a linha do trem, onde faz fundo com a parede da empresa.

continua após publicidade .

Como as caixas com os bonés foram recuperadas, a vítima acredita que somente 100 unidades de bonés foram furtadas.

O boletim de ocorrências foi registrado. Ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News