Ladrões que tentavam invadir barracão são presos, em Apucarana

Polícia viu quando dois homens com o uso de um pé-de-cabra estavam quebrando a parede

Uma dupla de ladrões foi presa em flagrante por policiais da equipe Rotam na madrugada desta sexta-feira, 24, enquanto quebravam uma parede para tentar invadir um barracão, no Jardim Trabalhista, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, um vizinho do local acionou a Polícia Militar (PM) porque estaria escutando barulhos vindo do barracão. Ao chegar no local, a equipe Rotam foi a pé pelos fundos do imóvel na linha férrea, e ao chegar próximo, viu quando dois homens com o uso de um pé-de-cabra estavam quebrando a parede.

fonte: Reprodução Material apreendido com os bandidos

Os ladrões correram para sentidos opostos e um dos policiais acompanhou um dos suspeitos, que entrou em luta corporal, ferindo o braço esquerdo e mão direita do policial. O outro suspeito foi contido por um policial que realizava o cerco.

Depois de identificados, foi constatado que ambos já têm passagens criminais. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia.

